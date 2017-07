A Nice, la mairie veut soigner les palmiers contaminés par le charençon rouge grâce aux drônes

La Ville de Nice a expérimenté, lundi matin, un nouveau mode de traitement pour soigner les palmiers contaminés par le charençon rouge. Administré par drône, la mairie espère sauver les palmiers qui font l'identité de la Ville azuréenne.

Lundi matin, la mairie de Nice a expérimenté un nouveau mode de traitement sur les palmiers infectés par le charençon rouge, un coléoptère qui ronge l'intérieur de l'arbre. Ce nouveau traitement, sans pesticides, est administré grâce à un drône. Une initiative inédite en France mais pratiquée chez nos voisins monégasques. L'engin est doté de 8 moteurs et d'un réservoir qui permet d'injecter le traitement anti-charençon rouge directement en haut des palmiers. Un traitement amélioré et naturel, comme l'explique Jean Michel Meuriot, expert botaniste à la mairie de Nice.

L'enjeu est de taille pour la ville qui se bat contre ce coléoptère depuis 2011... rien que sur la Promenade des Anglais, on compte près de 1300 palmiers.. 20.000 en additionnant les espaces publics et privés. 6.000 palmiers seraient déjà contaminés. Pour le conseiller municipal des parcs et jardins de Nice, Bernard Baudin, c'est un des patrimoines de la côte d'Azur qui est en danger.

Depuis 2011, tout propriétaire d'un palmier contaminé doit le signaler à la Mairie et le faire traiter ou abattre sous 15 jours par une entreprise habilitée.