A Nice, une carte pour repérer les oiseaux

A Nice, près de 343 espèces d'oiseaux peuvent être observées. Une carte a été réalisée par la Ligue pour la protection des Oiseaux (LPO) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 59 volatiles, parmi les plus emblématiques de la ville, sont localisés dans 5 lieux différents, en ville comme en bord de mer.

"Des pigeons, des tourterelles, peut-être des moineaux". Assise sur un banc, dans un parc, Jeanne est vite à court d'idées quand on lui demande si elle connaît des noms d'oiseaux présents à Nice. On les connait peu et pourtant les volatiles sont nos voisins, et des voisins très nombreux. 343 espèces peuplent les parcs, les jardins, les monts et les bords de mer niçois.

Désormais, la carte des oiseaux, mise en place par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) les recense. Au recto, 59 espèces emblématiques, de la buse au canard, en passant par le pic-vert, la mésange, l'hirondelle ou le goéland. Au verso, cinq lieux où les volatiles se cachent : l'embouchure du Var, le Mont Boron, le Mont Vinaigrier, le Parc Estienne d'Orves et les Jardins des Arènes de Cimiez.

La carte aux oiseaux a nécessité un an de travail, de l'identification des oiseaux à la réalisation de la carte © Radio France - Laura Lavenne

"Il a fallu identifier le nombre d'oiseaux qui fréquentent Nice, c'est considérable. Ensuite il a fallu trouver les photos, faire la carte avec les sites qui permettent de savoir où aller pour les découvrir. Résultat, c'est près d'un an de travail", explique Alain Bougrain Dubourg, président de la LPO France.

Et pour cause, Nice est une ville stratégique, une destination de passage pour une cinquantaine d'oiseaux migrateurs venus d'Afrique au moment du printemps. Mais c'est aussi le lieu de vie de très nombreuses espèces sédentaires.

Alors pour sensibiliser tous les Niçois, la ville a décidé de prendre le problème à la racine. La carte doit être distribuée dans les 163 écoles de Nice, à raison d'une carte par classe.

"C'est là où sont nos jeunes enfants, il faut les initier et le fait de savoir où sont les oiseaux c'est déjà un premier pas et surtout c'est peut-être le déclic pour aller un peu plus loin : la connaissance et la reconnaissance de ces oiseaux", insiste Bernard Baudin, conseiller municipal chargé des espaces verts, des parcs et jardins.

59 espèces obserables dans 5 lieux à Nice - LPO

La carte, éditée en 4000 exemplaires, est aussi disponible à la Maison de l'environnement, dans les mairies et prochainement sur les sites de la ville de Nice et de la Ligue pour la protection des oiseaux de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.