La France doit montrer l'exemple en termes de défense de la biodiversité, et c'est pourquoi, annonce Nicolas Hulot au Parisien/Aujourd'hui en France lundi soir, il veut la réintroduction de deux ourses cet automne dans les Pyrénées-Orientales.

"Un dossier compliqué"

"Je vais demander au préfet d’organiser un dialogue pour réussir cette réintroduction et je me rendrai sur place. J’ai décidé de passer à l’offensive parce qu’il ne reste que deux mâles dans ce département, dont Cannellito, fils de Cannelle, qui était le dernier ours 100 % pyrénéen", détaille le ministre de l'Écologie. Et d'ajouter : "Je ne veux pas être le ministre qui assiste à la disparition de cette lignée. Une fois la concertation achevée, nous solliciterons plusieurs pays européens pour choisir les deux femelles qui seront introduites dans le massif."

Au journaliste qui lui demande s'il ne craint pas la colère des éleveurs de moutons, Nicolas Hulot répond être "conscient que c’est un dossier compliqué", mais dit vouloir travailler avec ces éleveurs opposés à une telle réintroduction.

Le ministre promet d'aller sur place pour suivre le processus.