Nicolas Hulot annonce une nouvelle prime à la casse pour 2018

La prime à la casse sera étendue en 2018. Cela fait partie des quatre premières mesures phares du plan climat de Nicolas Hulot, dévoilées ce lundi. Le dispositif pourra notamment s'appliquer à l'achat de certains véhicules d'occasion.

Le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot a annoncé, ce lundi, les quatre premières mesures phares de son plan climat, dans un entretien au journal Libération : une prime à la casse étendue, un chèque énergie, un crédit d'impôt transformé en prime et un coup de pouce pour changer de chaudière. D'après le ministre, ces mesures doivent permettre de "bien cibler et d'aider les ménages aux moyens limités".

La prime à la casse s'appliquera à l'achat d'un véhicule neuf mais aussi, et c'est nouveau et très important, à l'achat d'une voiture d'occasion récente" - Nicolas Hulot

La prime à la casse, de 500 à 1.000 euros, était jusqu'ici réservée aux ménages à revenus modestes. Le gouvernement veut généraliser le dispositif à tous les Français propriétaires de véhicules essence d'avant 1997 ou diesel d'avant 2001. "Elle s'appliquera à l'achat d'un véhicule neuf mais aussi, et c'est nouveau et très important, à l'achat d'une voiture d'occasion récente dès lors qu'elle porte une vignette Crit'Air 0, 1 ou 2" (les autocollants permettant de classer les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes), précise Nicolas Hulot. Pour les Français non imposables, elle passera de 1 000 à 2 000 euros.

Plus de 100.000 véhicules concernés

Les automobilistes qui souhaitent passer à l'électrique seront également épaulés : ils bénéficieront d'une prime à la conversion de 2.500 euros. Le ministre ne précise pas le coût de ces différentes mesures, mais il assure que son extension pourrait concerner plus de 100.000 véhicules en 2018. Parallèlement, le seuil de déclenchement du malus pour les voitures les plus polluantes sera légèrement abaissé, de 127 grammes de CO2 par kilomètre à 120 grammes de CO2 par kilomètre.

L'extension du chèque énergie devrait permettre d'aider quater millions de ménages aux revenus très bas" - Nicolas Hulot

La deuxième mesure concerne le chèque énergie qui, après voir été expérimenté dans quatre départements, va être "étendu". "Il devrait permettre d'aider quatre millions de ménages aux revenus très bas (moins de 7 500 euros par an pour une personne seule et 16.100 euros pour un couple avec deux enfants) à payer leur facture d'énergie". Désormais "le chèque sera versé automatiquement, selon un barème allant de 48 à 227 euros par an. A compter de 2019, il sera revalorisé et passera à 200 euros par an en moyenne. C'est une mesure conséquente, j'y tiens beaucoup", affirme le ministre.

Un coup de pouce pour changer une chaudière trop polluante

En 2019, le crédit d'impôt pour la transition énergétiquesera lui transformé en prime. L'argent sera versé dès la fin des travaux, promet encore Nicolas Hulot. Enfin, un coup de pouce sera donné aux "ménages aux moyens les plus modestes qui veulent changer une chaudière au fioul très polluante". Cette dernière mesure sera applicable à une condition : il faudra passer aux énergies renouvelables, comme le bois ou les pompes à chaleur. "Cela pourra représenter jusqu'à 3.000 euros", conclut le ministre de la Transition écologique et solidaire.

