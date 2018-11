Nicolas Hulot: "Le GCO est une bêtise écologique"

Strasbourg, France

L'interview était très attendue. Pour la première fois depuis sa démission du gouvernement, Nicolas Hulot s'est exprimé hier sur France 2. Il a beaucoup été question des gilets jaunes et de la taxe carbone, bien sûr, mais aussi du grand contournement ouest de Strasbourg.

Des élus locaux sont pour"

"Un ministre ne peut pas s'affranchir du droit non plus", s'est exclamé Nicolas Hulot, expliquant qu'il avait "hérité de situations". "Le grand contournement ouest est une bêtise écologique. Sur un plan juridique, (...) j'étais coincé." L'ancien ministre de l'écologie pointe aussi du doigt les élus. "Des élus locaux sont pour. Et Paris ne décide pas tout. J'étais en permanence sous des injonctions contradictoires."

Sur le terrain, les militants opposés au grand contournement ouest de Strasbourg poursuivent leurs actions même si la grève de la faim s'est achevée le 19 novembre. Les anti GCO ont commencé à planter des arbres sur le tracé de la future autoroute payante. Les militants attendent aussi le résultat de plusieurs actions en justice.