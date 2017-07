Nicolas Hulot présente son très attendu "plan climat"

Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, dévoile ce jeudi le contenu du "plan climat" du gouvernement, qui doit notamment conduire la France à respecter l’accord de Paris.

Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, présente ce jeudi à 11h un "plan climat" qui doit dessiner la stratégie de la France pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre et traduire en actes la volonté d'Emmanuel Macron de défendre l'accord de Paris.

Amélioration des lignes ferroviaires, aides aux agriculteurs, qualité de l'air

Le "plan climat" doit préciser les leviers d'action que le gouvernement souhaite actionner en cohérence avec l'accord de Paris et les financements prévus. Il avait été promis début juin par le président de la République, souhaitant être à l'offensive après le retrait des Etats-Unis. Les mesures que va présenter Nicolas Hulot ont reçu l'aval de Matignon mais d'autres ne sont pas encore tranchées.

Selon franceinfo, le ministre doit notamment annoncer des mesures d’amélioration des lignes ferroviaire et de baisse de la dépendance à la route et aux camions, des aides aux agriculteurs pour faire face au réchauffement climatique et à la sécheresse, et la mise en place de mesures de qualité de l’air autour des sites industriels.

"Neutralité carbone" d'ici 2050

Mardi, lors de son discours de politique générale, le Premier ministre Edouard Philippe a confirmé certains engagements d'Emmanuel Macron : fin des nouveaux permis d'exploitation d'hydrocarbures, convergence de la fiscalité essence et diesel avant 2022, montée en puissance de la fiscalité sur les émissions de CO2 et division par deux des déchets mis en décharge d'ici à 2025. Le Premier ministre a aussi fixé l'horizon 2050 pour arriver à une "neutralité carbone", c'est-à-dire pour que le niveau des émissions de gaz à effet de serre ne soit pas plus élevé que les émissions capturées (par les forêts ou d'autres procédés de captage à définir).