Nicolas Hulot veut interdire toute forme d'exploration des gaz de schiste

Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a affirmé vendredi vouloir rapidement faire voter une loi interdisant l'exploration d'hydrocarbures et donc celle des gaz de schiste. Une mesure votée par les députés avant les législatives, mais pas par les sénateurs.

L'exploration des gaz de schiste est aujourd'hui interdite en France via la technique de la fracturation hydraulique. Mais c'est une interdiction totale que réclament depuis des années les associations environnementales, et c'est aussi ce que veut le ministre de la Transition écologique. Nicolas Hulot a confirmé vendredi sur BFMTV la volonté affiché par le candidat Macron durant la campagne.

Interdire toute nouvelle exploration, en métropole comme en outre-mer

Le ministre a dit souhaiter "interdire toute nouvelle exploration d'hydrocarbures sur les territoires métropolitains et les territoires d'outre-mer". Pour l'outre-mer, Emmanuel Macron avait même envisagé durant sa campagne de mettre fin aux permis d'exploitation d'hydrocarbures, qui concernent notamment les forages pétroliers au sein de la Guyane. Sur ce plan, Nicolas Hulot a jugé difficile vendredi d'agir au niveau de l'exploitation plutôt que l'exploration, estimant qu'une telle stratégie ouvrirait la voie à de nombreux litiges entre l'Etat et les compagnies concernées.

"Changer la loi, et le faire vite"

Le blocage de l'exploration d'hydrocarbures sera un élément phare du plan que Nicolas Hulot présentera en juillet et qu'il compte voir adopté d'ici l'automne. "Pour qu'il n'y ait pas de nouveaux permis, on doit changer par la loi le code minier, et on va le faire dans un délai très court", a déclaré le ministre.

L'idée n'est pas nouvelle et n'est pas passée loin d'être concrétisée à la fin du dernier mandat. En janvier dernier, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi adaptant le code minier au droit de l’environnement, et interdisant l'exploitation des gaz de schiste. Mais ce texte n'a pas eu le temps d'aller au terme de son parcours législatif avant la fin de la session parlementaire suivie des élections législatives.