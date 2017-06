Niort : la déchetterie de Souché fermée pour six mois

C'est un grand chantier qui démarre à Niort : la démolition de l'ancien incinérateur de Souché. Des travaux qui obligent à fermer la déchetterie au public à partir du 27 juin. Ré-ouverture prévue en janvier 2018.

A partir du 27 juin et jusqu'en janvier 2018, la déchetterie de Souché, à Niort, sera fermée. Plusieurs solutions alternatives sont proposées aux usagers :

Les particuliers et professionnels sous conditions pourront accéder à la déchetterie de La Crèche pendant la période de travaux. Elle est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Tous type de déchets acceptés. La déchetterie de La Crèche est accessible avec une carte magnétique, il faut donc en faire la demande auprès du service déchets ménagers de la CAN situé au 140 rue des équarts à Niort (téléphone : 0 800 355 468).

D'autres déchetteries sont également ouvertes aux usagers : Vallon d'Arty à Niort, La Gadrouille à Prahecq, La Chaume aux bêtes à Magné, Le Luc à Echiré et Saint-Maurice à Aiffres.

Un chantier d'1,2 millions d'euros

Une fermeture de la déchetterie nécessaire le temps des travaux. Il va notamment falloir procéder à un désamiantage. Neuf étapes au total.

Le chantier impose de prendre de nombreuses précautions explique Véronique Penin, directrice du service déchets ménagers à la CAN : "La structure du bâtiment en elle-même n'est pas complètement stable puisqu'il y a des zones très rouillées donc à partir du moment où l'on va découper la zone four il peut y avoir des risques d'effondrement sur les agents. C'est pour cela qu'ils passeront par le haut avec des nacelles".

L'incinérateur de Souché a été fermé en 1996, et sa démolition attendue depuis longtemps. Coût des travaux : 1,2 millions d'euros.