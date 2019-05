Niort veut devenir ville refuge pour la loutre

Niort, France

La Ville de Niort s'engage dans la protection de la loutre, animal emblématique de nos rivières sauvages et du marais poitevin. Des traces de l'animal sont visibles en centre-ville, quai de la Préfecture par exemple. "La loutre est protégée par la loi depuis les années 70, depuis, elle fait un retour spectaculaire en France", note Nicolas Cotrel, directeur de Deux-Sèvres nature environnement. "Après, il faut l'aider en ayant des rivières vivantes, une bonne gestion de l'eau et de la qualité de l'eau mais aussi en ayant des zones où elles puissent se reposer, notamment en ville".

Créer "des havres de paix"

D'où l'idée d'installer à Niort des îlots réservés. "Des havres de paix", lance Michel Pailley, adjoint au maire de Niort chargé de l'environnement. "Nous allons réserver un certain nombre d'espaces en bord de Sèvre et éviter les intrusions de la population". Des panneaux explicatifs seront installés. Une quinzaine de zones ont été identifiées. Le syndicat des eaux du vivier, le lycée horticole de Niort, l'institution du bassin de la Sèvre niortaise jouent également le jeu. "On espère aussi faire adhérer des privés. On a déjà des contacts avec certains", précise Nicolas Cotrel.

Des panneaux seront installés pour informer la population © Radio France - Noémie Guillotin

En protégeant la loutre, on protège tout le reste de la chaîne alimentaire"

Et ce n'est pas seulement parce la loutre "c'est trop mignon" qu'il faut la protéger. C'est une espèce parapluie comme l'explique Nicolas Cotrel : "en protégeant la loutre, on protège tout le reste de la chaîne alimentaire". Le marais poitevin s'engage aussi depuis plusieurs années en créant des aménagements. "Chaque fois qu'il y a des travaux routiers, on fait en sorte de mettre des aménagements pour qu'elles puissent traverser ou sous les ponts", précise Catherine Tromas, vice-présidente du parc naturel régional. 32 aménagements ont ainsi été réalisés dans le marais.