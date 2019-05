Non à un centre de compostage à Urbalacone

Urbalacone, France

La question des déchets s'invite à Urbalacone. Située à environ 45 minutes d'Ajaccio, cette commune rurale pourrait accueillir prochainement un centre de compostage des bio déchets. C'est en tous cas la crainte de certains habitants réunis en collectif, intitulé "Urba pulitu". Dans un communiqué, ils affirment que le projet porté conjointement par la CAPA et la communauté de commune de l'Ornano serait dans les tuyaux depuis le début avril. Le centre de compostage accueillerait moins de 7.000 tonnes par an et n'aurait donc besoin que d'une autorisation du maire pour ouvrir. Pas d’enquête d'utilité publique !

Le maire d'Urbalacone, contacté par la rédaction de RCFM, n'a pas souhaité réagir. Philippe Mariotti, également élu à la communauté de commune de l'Ornano, affirme ne pas connaître ce collectif. Il n’est pas opposé à ce projet de centre de compostage sur sa commune, mais à la condition qu’il respecte la limite des 7.000 tonnes par an, sans nuisances pour son village.