Le plan de protection de l'atmosphère, 2ème version, de la vallée de l'Arve, que le préfet de Haute-Savoie a présenté début juillet, c'est pour l'instant un saupoudrage de mesures abstraites. D'une seule et même voix, les élus réclament des actions hiérarchisées concrètes sur trois axes.

Les quatre présidents de communautés de communes, Eric Fournier, Georges Morand, Marin Gaillard et Gilbert Catala co-signent une lettre au prefet de Haute-Savoie

Sallanches, France

En cette journée nationale de la qualité de l'air, les élus de la vallée de l'Arve et du Mont-Blanc haussent le ton. Dans une lettre adressée au préfet de Haute-Savoie, les quatre présidents des communautés de communes, "Cluses Arves et Montagnes", "Pays du Mont-Blanc, ""Pays Rochois" et Chamonix Mont-Blanc réclament autre chose qu' un saupoudrage de mesures abstraites dans le prochain Plan de protection de l'atmosphère, le deuxième du nom, le PPA2.

Une lettre de quatre pages pour réclamer un engagement financier de l'état pour financer la lutte contre la pollution de l'air © Radio France - Marie AMELINE

Pour la première fois ce mardi, ces élus qui représentent quelques 150 mille habitants ont parlé d'une seule voix pour demander à l'état des engagements concrets et financiers pour lutter contre la pollution et protéger les populations.

Le reportage à Sallanches de Marie Ameline