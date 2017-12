Nord Dordogne : il est tombé quasiment un mois de pluie en 24 heures

Il pleut sans discontinuer sur la Dordogne depuis hier matin dimanche. C'est le nord du département qui est le plus arrosé. Selon Météo France il est tombé en 24h pratiquement autant de pluie qu'en un mois habituellement.

La pluie tombe quasiment sans s'arrêter depuis ce week end sur une bonne partie de la Dordogne. C'est surtout le nord du département qui connait les plus fortes précipitations. Météo France estime qu'il est tombé 60 à 70 mm de pluie en 24 heures entre dimanche 7h et ce lundi matin 7h. Selon Météo France " c'est quasiment l'équivalent en 24 heures d'un mois de pluie en cette saison ". Dans le sud du département, au niveau de Sarlat et Bergerac, il est tombé autour de 30 mm en une journée, ce qui est normal pour cette époque de l'année.

La pluie devrait peu à peu quitter la Dordogne, chassée par le vent qui souffle autour de 60 km heure ce lundi avec des rafales jusqu'à 80 km heure. La préfecture de la Dordogne appelle les automobilistes à faire preuve de vigilance. Les routes sont glissantes et dans certains secteurs boisés il peut y avoir des branches sur la chaussée.

La #Dordogne est toujours en vigilance jaune pour Vents Violents. Soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles au risque météo et tenez-vous au courant de l’évolution de la situation sur le site de Météo France pic.twitter.com/5QhGmZZGeM — Préfet de Dordogne (@Prefet24) December 11, 2017

La pluie a également fait gonfler le niveau de certains cours d'eau. Il n'y a pas d'inondation pour le moment et selon Vigicrues, l'organisme qui alerte sur le niveau des rivières, en Dordogne, seule la Dronne amont est en alerte jaune aux crues. Il peut donc y avoir dans le secteur de Brantôme des débordements localisés.