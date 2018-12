Pas-de-Calais : jusqu'à 100 000 foyers privés de courant dans le Boulonnais et le Bassin lensois

Deux incidents sur des postes électriques du Pas-de-Calais ont entraîné des coupures de courant importantes samedi après-midi. Jusqu'à 100 000 foyers ont été privés d'électricité au plus fort de l'événement.

Lens, France

Difficile de savoir si les intempéries (froid, pluies verglaçantes) en sont à l'origine. Deux importantes coupures de courant ont touché samedi en fin de journée deux secteurs du Pas-de-Calais : le Bassin lensois et le Boulonnais. Selon Enedis, des incidents se seraient produits sur des deux postes électriques distincts.

Au plus fort de l'événement samedi en fin d'après-midi, 100 000 foyers étaient privés de courant. A 19h30, il n'en restait plus que 17 000. Les agents d'Enedis tentaient encore samedi soir d'identifier la cause de ces incidents.

Les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais sont placés ce samedi soir en vigilance orange neige et verglas.