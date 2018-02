Normandie, France

L'Orne est en vigilance orange neige-verglas ce lundi et, au total en France, plusieurs dizaines de départements sont concernés par cette alerte. On attend jusqu'à 20 cm de neige dans la région voisine des Pays de Loire, qu'en est-il en Normandie ? Le point sur les prévisions de Météo France, département par département.

En Normandie, c'est le quart sud-est de l'Orne, le sud du pays d'Auge et le Perche notamment, qui devraient être les plus touchés. La neige doit commencer à tomber dans la soirée et la couche pourrait atteindre 5 à 10 cm, voire 15 cm localement. Des averses de neige dans des "proportions importantes pour notre région" précise la préfecture de l'Orne.

Les services de l'État alertent d'ores et déjà les automobilistes sur les difficultés de circulation à prévoir par endroit. Dans les secteurs forestiers, des chutes d'arbres pourraient compliquer encore les choses et des coupures de courant pourraient se produire. Dans cette partie Est de l'Orne, il est donc conseillé de ne pas prendre la route cette nuit qu'en cas d'absolue nécessité.

En ce qui concerne les autres départements normands, on a vu tomber quelques flocons de neige ce lundi dans la journée. Le Calvados et la Manche sont en jaune. La Seine-Maritime et l'Eure, eux, sont toujours sous le coup d'un bulletin de vigilance crue-inondations. Des chutes de neige pourraient toucher le Sud de l'Eure dans la nuit de lundi à mardi.