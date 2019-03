Norvège : les 1.300 passagers d'un paquebot évacués par hélicoptère à cause d'une panne de moteur

Les autorités norvégiennes ont entamé ce samedi l'évacuation des 1.300 occupants d'un navire de croisière, le Viking Sky, qui a lancé un SOS à cause d'un problème de moteur. La météo est mauvaise. Les passagers sont évacués par hélicoptère.

Opération spectaculaire au large du littoral norvégien. Le navire de croisière Viking Sky a lancé un appel à l'aide à cause d'un problème de motorisation. Dans une météo mauvaise, avec des "vents assez forts", selon le chef des opérations de la police, cité par l'AFP, les autorités norvégiennes ont décidé d'évacuer les occupants par hélicoptère, soit environ 1.300 personnes. Sur Twitter, la police locale a indiqué que les passagers allaient être emmenés vers la terre.

#Hustadvika, Fræna. Cruisebåt med motorproblemer. 1300 passasjerer blir evakuert til land. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) March 23, 2019

Quatre hélicoptères ont été dépêchés sur place pour effectuer des navettes entre le bateau et la terre ferme. D'autres bateaux ont été dépêchés sur zone et un centre d'accueil a été mis en place à terre pour accueillir les personnes évacuées. "Le navire a jeté l'ancre et un de ses moteurs fonctionne. Il est actuellement à environ deux kilomètres des côtes", a déclaré un porte-parole du Centre de secours, Einar Knutsen, à la chaîne NRK. Aucun blessé n'a été signalé jusqu'ici.

Des creux de huit mètres

L'incident s'est produit vers 14h à quelques milles marins au large de la région de Møre og Romsdal dans l'ouest de la Norvège, une région où plusieurs naufrages ont eu lieu. "C'est dangereux de rencontrer des problèmes moteur dans ces eaux qui cachent de nombreux récifs", a indiqué à l'AFP le chef des opérations de la police, précisant que les creux atteignaient jusqu'à huit mètres samedi.