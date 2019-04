Nos forêts d'Indre-et-Loire vont-elles participer à la reconstruction de la charpente de la Cathédrale Notre-Dame ?

C'est un appel lancé par la fédération des syndicats de forestiers privés de France. Donner un chêne pour participer à la reconstruction de la charpente de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Une charpente surnommée " la Forêt ", constituée en bois de chêne datant du XIIème siècle. Une véritable merveille historique mais totalement partie en fumée lors de l'incendie de la Cathédrale lundi soir.

Regardez ces chênes de plus de 8m de haut avec un fût très droit et une base de plus de 80 cm de large. C'est le type même de chêne qui peut servir à la reconstruction de la charpente de Notre-Dame" Antoine Reille, président du syndicat des forestiers privés de Touraine