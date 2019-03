Nouveau coup de vent en Alsace

Alsace, France

Les pompiers et les agents du Département du Haut-Rhin mobilisés ce mercredi matin pour de nombreux branchages sur les routes secondaires. Le vent souffle encore en ce début de matinée dans le Sud Alsace.

Jusqu'à 142 km/h au Markstein

Les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont déjà été traversés par plusieurs rafales de vent dans la nuit de mardi à mercredi. Vous avez peut-être été réveillé par les bourrasques qui ont atteint leur pic d'intensité entre 23 heures 30 et minuit et demi : jusqu'à 107 km/h à Carspach selon Météo Suivi Alsace, 142 km/h au Markstein. Plus globalement, le vent a atteint les 70 à 90 km/h sur l'ensemble de la région. Le Sud Alsace a été le plus touché dans la nuit avec plusieurs rafales à plus de 100 km/h. Pour la journée de mercredi, Météo France annonce encore un vent soutenu.