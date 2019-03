Nouveau coup de vent prévu sur la Corse placée en alerte jaune

Corse - France

Attention, ça va décoiffer ! La Corse est placée en vigilance jaune vent violent à compter de lundi 4 mars 12h00. Le vent d’Ouest à Sud – Ouest va s’établir progressivement, au fil de la matinée avec des rafales atteignant 50 à 60 km/h. Et les conditions vont se dégrader dès la mi-journée, avec un renforcement annoncé et des rafales qui vont atteindre 90 à 110 km/h en Balagne et dans l’extrême-sud, 100 à 130 km/h sur le relief et jusqu’à 150 km/h dans le Cap-Corse.

Usage du feu interdit

Conséquence directe de ce coup de vent, l’emploi du feu est interdit sur l’ensemble de la région. L’interdiction sera en vigueur jusqu’au mercredi 6 mars 12h. Le non-respect de l’interdiction d’emploi du feu peut engager la responsabilité civile de l’auteur et l’exposer, le cas échéant, à des poursuites pénales. A cet effet, la réglementation prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 € ainsi que des peines d’emprisonnement.