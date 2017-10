Nouveau record de chaleur dans le Loiret pour un 16 octobre

On a battu des records de température pour un 16 octobre. Il a fait près de 25° ce lundi après-midi à Orléans et même 26,5° à Saint-Cyr-en-Val. Le précédent record datait du 16 octobre 1949 où il avait fait 23,2 degrés. .

Ce début de semaine estival, placé en plein milieu du mois d’octobre, a tenu toutes ses promesses. Plusieurs records datant de 1990 sont en effet tombés dans le Loiret. "On parle de record sur la période, c'est à dire en plus de la température d'un jour, on regarde les valeurs sur les 3 jours précédents et les 3 jours d'après," rappelle Didier Labat, prévisionniste à Météo, "c'est cette période de 7 jours qu'il faut prendre en compte si on veut être raisonnable, se fier à une seule journée n'est pas très significatif." En prenant ce paramètre en compte, le record est désormais de 26,1°C. Ce record sur 7 jours est à vrai dire battu de peu, il était à 26°C en 1990 !

Un coup de chaud dans le Loiret

N'empêche qu'il n'a jamais fait aussi chaud ce lundi 16 octobre dans le Loiret depuis que l'on se réfère aux relevés météo. Le thermomètre a affiché 26,5°C à Saint-Cyr-en Val, soit un record pour un 16 octobre depuis 1949. Cette année-là, le record était à 23,2°C. À n'en pas douter, c’est un week-end qui fera date, dans les archives de la météo. Il a fait 25° à Orléans, 25,5° à Villemurlin, 25,1° à Melleroy ou encore 24,2° à Amilly.

Il fallait en profiter car dès ce mardi, les choses vont revenir progressivement à la normale.