Nouveau record pour les cigognes dans le Territoire de Belfort cette année

Franche-Comté, France

On s'oriente vers un nouveau record dans le département. Comme chaque année, les cigognes du Territoire de Belfort sont répertoriées et les premières estimations montrent que les oiseaux migrateurs sont déjà plus nombreux qu'en 2018.

Déjà cinq couples de plus qu'en 2018

24 couples de cigognes ont déjà été recensés à mi-avril dans le Territoire de Belfort. "Par rapport à 2018, c'est déjà cinq couple de plus. Et pour une vingtaine de couples, la ponte a déjà eu lieu." affirme Jean-Michel Gatefait, coordinateur du suivi des cigognes pour la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) dans le département.

Ce phénomène s'explique en partie par une augmentation de la population de cigognes et un meilleur taux de survie des cigogneaux selon le coordinateur de la LPO : "Les jeunes d'un ou deux ans ont eu une bonne survie pendant les deux migrations d'automne et de printemps. Pareil pour l'hivernage en Afrique ou dans la péninsule ibérique puis ils viennent chez nous" explique-t-il.

Un des derniers couples de cigognes recensé s'est installé à Fontaine dans le Territoire de Belfort. D'autres cigognes ont également été observées à Grandvillars, Offemont, Brebotte, Charmois, Froidefontaine,...

Bientôt un couple de cigogne dans le Pays de Montbéliard ?

Cette année on pourrait même espérer l'installation d'un couple dans le Doubs pour la première fois, à Allenjoie, selon Georges Lignier, coordinateur de la LPO dans le Pays de Montbéliard : "On a observé deux dépôts de cinq ou six branches sur deux pilonnes dans une petite rue au coeur du village puis la construction d'un nid complet. Donc on croise les doigts en espérant qu'Allenjoie et le Pays de Montbéliard soient le premier lieu d'implantation d'un couple de cigognes reproducteur" déclare-t-il.

Pour participer à l'inventaire des cigognes, vous pouvez signaler leur présence près de chez vous auprès de la LPO Franche-Comté.