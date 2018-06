Depuis des années, Lactalis et la commune de St Just de Claix sont en conflit autour du traitement des eaux usées d'une usine fabricant du St Marcellin. De nouvelles études vont dans le sens du géant du lait, qui souhaite construire sa propre station d'épuration.

Saint-Just-de-Claix, France

C'est un bras de fer qui dure depuis des années. La commune iséroise de St Just de Claix est en conflit avec Lactalis au sujet des eaux usées de son usine "l'étoile du vercors". Lactalis veut construire sa propre station d'épuration, la mairie, et la communauté de commune veulent elles que la société se raccorde à celle construire par la collectivité.

Le géant du lait l'a encore répété dans un communiqué cette semaine, la station d'épuration ne serait pas techniquement prête pour recevoir et traiter les effluents de l'usine fabricant du St Marcellin. C'est ce que confirme des études menées par les services de l'Etat. Elles ont débuté à la fin de l'année dernière, après une décision du tribunal administratif, et les résultats viennent d'être communiqué aux élus locaux. Concrètement, la station d'épuration ne pourrait traiter correctement les eaux usées, ni en volume, ni en terme de polluant, et encore mois dans deux ans, quand une nouvelle réglementation entra en vigueur.

" A partir du moment où on me démontrera qu'il n'y a pas de possibilité de traitement des eaux usées..." Joël O'Baton maire de St Just de Claix

Le maire de St Just de Claix, Joël O'Baton, se dit surpris de ces résultats et en attendant de les analyser plus en détail demande toujours le raccordement " à partir du moment où on me démontrera qu'il n'y a pas de possibilité de traitement des eaux usées je changerai peut-être ma décision mais pour l'instant on ne me l'a pas prouvé ".

Les services de l'état vont désormais étudier la capacité d'une autre station dépuration, installée à St Sauveur, d’accueillir les effluents de l'usine mais il n'est pas du tout certain que cela aboutisse. En attendant les effluents de Lactalis sont toujours déversés dans l'Isère.