Nouveau visage pour l'entrée sud de Belfort

Belfort, France

L'entrée sud de Belfort est en travaux depuis le 15 avril. La rue de Besançon, est l'une des entrées principales pour accéder à la ville quand on arrive de l'autoroute. La rénovation doit permettre de rendre le paysage plus agréable et les commerces plus accessibles. La fin du chantier est prévue pour le 31 décembre 2019.

Plus de 200 000 euros de travaux

"La zone est vraiment sinistre, donc on perd beaucoup de clients" confie Sandrine Bart, responsable d'un magasin de chaussures à l'entrée de la rue de Besançon. Pour remédier à cette situation, le paysage est transformé : aménagement du terre-plein central, recul de la clôture de la station d'épuration, végétalisation, changement des glissières de sécurité, éclairage modernisé.

Le montant des opérations s'élève à plus de 200 000 euros. Ce projet est réalisé en concertation entre la ville de Belfort, le conseil départemental, la mairie de Danjoutin et l'APRR. Les élus n'excluent pas non plus l'installation d'un piste cyclable pour relier l'entrée sud au centre-ville.

Plusieurs années de réflexion

Le projet d'embellissement de la zone ne date pas hier. "C'était un projet municipal, mais nous attendions de connaître les commerces qui allaient s'installer à cet endroit." affirme Damien Meslot, maire de Belfort.

Actuellement, un magasin de loisirs créatifs, un magasin de chaussure, un magasin de vêtements et une salle de sport se trouvent sur la zone commerciale. Un magasin de sport doit bientôt s'y implanter.