Nouvel épisode de forte chaleur en Alsace cette semaine

Un nouvel épisode de canicule va toucher la France cette semaine. En plaine d'Alsace, on pourrait dépasser les 35°C dès ce mardi. Et atteindre 40° à Strasbourg jeudi 25 juillet. Pour affronter les étés à venir, la capitale alsacienne va devoir planter davantage d'arbres.

Strasbourg, France

Cet épisode de canicule, le deuxième en moins d'un mois, sera sensible dès ce lundi, avec 31° annoncés à Strasbourg. Météo France pronostique 35° en plaine dès mardi. On devrait atteindre 40° à Colmar et dans l'Eurométropole de Strasbourg ce jeudi 25 juillet, 39° à Mulhouse en journée. 24 à 25° la nuit. Des orages le weekend prochain pourraient mettre fin à cette nouvelle période de grosses chaleurs.

Un urbanisme trop minéral à Strasbourg

En ville, évidemment, la chaleur est encore plus difficile à supporter qu'en zone rurale. A Strasbourg, le centre historique se vide l'après-midi par temps chaud. Seuls les touristes les plus tenaces fréquentent la place du château, au pied de la cathédrale, où la municipalité a choisi en 2011 de couper la plupart des arbres.

La place du château à Strasbourg © Radio France - Corinne Fugler

Dans le secteur de la Petite France, la place St Thomas, elle aussi, a été privée de ses grands arbres. Le quai des Bateliers, le long de l'Ill, a été pavé tout récemment et livré aux piétons, mais il y fait particulièrement chaud. Ces aménagements, qui privilégient une architecture très minérale, emmagasinent largement la chaleur estivale.

Le quai des Bateliers à Strasbourg © Radio France - Corinne Fugler

Au bord de l'Ill à Strasbourg © Radio France - Corinne Fugler

Faut-il penser différemment les aménagements urbains ? Planter davantage d'arbres ? C'est l'objectif de Christel Kohler, adjointe en charge du Plan Climat et des espaces verts à la ville de Strasbourg. Elle aimerait installer un millier d'arbres supplémentaires chaque année dans l'espace public, en plus des habituels renouvellements de spécimens malades ou abîmés.

Christel Kohler veut reverdir Strasbourg Copier

Planter un millier d'arbres représente un budget d'un million 500.000 euros pour la collectivité. Christel Kohler espère aussi dégager une enveloppe de 500.000 euros pour installer 500 arbres de plus en 2020.

On dénombre actuellement près de 85.000 arbres dans les rues et parcs urbains de l'Eurométropole de Strasbourg, sans compter le parc du Pourtalès ni la forêt du Neuhof.

Végétaliser les murs et les toits en ville

Christel Kohler dénonce la politique d'aménagement menée par les précédentes équipes municipales, qui privilégiait le béton au détriment du végétal. Elle aimerait transformer les "dents creuses" en jardins : "Il faut conserver des îlots de fraîcheur au plus près des habitations !".

Christel Kohler veut soigner les dents creuses ! Copier

Planter des arbres dans les dents creuses et les terrains vagues pour rafraîchir la ville © Radio France - Corinne Fugler

L'élue s'efforce de recenser toutes les cours d'écoles, les artères et les espaces urbains susceptibles d'accueillir de nouveaux arbres. Elle veut aussi inciter les entreprises, comme les supermarchés, à verdir leurs parkings, voire leur toiture. Les particuliers, aussi, peuvent solliciter l'aide du service des espaces verts pour entretenir leurs arbres ou en planter de nouveaux.

La canicule plus supportable en ville grâce aux jets d'eau © Radio France - Corinne Fugler

Des fontaines et des jets d'eau à la disposition des promeneurs

Enfin, pour le confort des Strasbourgeois et des touristes, la ville propose cet été encore une dizaine de fontaines d'eau potables éphémères dans son centre historique et dans les secteurs fréquentés par les vacanciers.

La ville de Strasbourg a installé des fontaines dans l'espace public © Radio France - Corinne Fugler