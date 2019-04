Nouvel épisode de pollution aux particules fines dans le Nord et le Pas-de-Calais

La qualité de l'air est mauvaise sur le littoral et médiocre sur le reste de la région ce mercredi. Les concentrations de poussières en suspension dans l’atmosphère pourraient dépasser le niveau réglementaire selon Atmo.

La pollution de l'air au dessus de la ville et du port de Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais) le 15 avril .

L'air que l'on respire est de nouveau pollué dans les Hauts-de-France. Ce mercredi, la qualité de l'air est mauvaise sur le littoral et médiocre sur le reste de la région, indique Atmo, l'organisme chargé d'évaluer la qualité de l'air. A Boulogne, Calais et Dunkerque, l'indice de pollution est de 8/10, il atteint 7/10 dans le reste du Nord-Pas-de-Calais.

La carte de la qualité de l'air d'Atmo pour ce mercredi. - Atmo HDF

Les services « Atmo Haut-de-France » prévoit un niveau d'alerte sur persistance pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais ce mercredi.

En cause : les particules fines, les fameuses PM10. Hier, le franchissement du seuil d'information et de recommandation a été constaté sur les départements du Nord et Pas-de-Calais. "Les concentrations de poussières en suspension dans l’atmosphère pourraient dépasser le niveau réglementaire, fixé à 50 µg/m3" indique la préfecture du Nord dans un communiqué.

L'épisode de pollution se poursuivra jeudi

Jeudi, le niveau d'alerte sur persistance, pour poussières en suspension devrait être maintenu sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais, précise le communiqué.

Ceci s'explique par une accumulation de polluants et des conditions météorologiques défavorables à la dispersion (absence de vent notamment).

Il y a une semaine, la préfecture du Nord enclenchait pour la deuxième fois la circulation différenciée dans une partie de la métropole lilloise. Cette fois, pas de mesure contraignante, la préfecture recommande simplement d'utiliser les transports en commun et le covoiturage.