Nouvel épisode de pollution aux particules fines en Nord-Isère et dans le bassin lyonnais

La préfecture invite fortement les automobilistes à réduire leur vitesse sur les axes à 90 km/h et plus.

L'alerte pollution est en place depuis ce mercredi 17h pour les bassins lyonnais et nord-Isère (photo d'illustration)

Bourgoin-Jallieu, France

Temps beau et sec en hiver, ça donne souvent des épisodes de pollutions aux particules fines. Ce fut la cas la semaine passée en Nord-Isère et dans le bassin lyonnais, et bien, rebelote!

A compter de ce mercredi, 17h, ces deux secteurs sont placés en vigilance "orange" pour une alerte pollution aux particules fines. Concrètement, pour le grand public, toutes une série de fortes recommandations précise la préfecture comme limiter les sorties entre 13 et 20h pour les personnes vulnérables ou encore abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les voies où la vitesse maximale autorisé est égale ou supérieure à 90 km/h.

Pour les professionnels du transport (transport collectif, camion), en revanche, à compter de ce jeudi, 5h du matin, instauration d'un réduction de vitesse de 20 km/h sur les axes habituellement à 90 km/h et plus. Ce sera 70 km/h sur les axes traditionnellement à 80 et +.

Pour connaître l'intégralité des recommandations et informations, rdv sur le site internet de la préfecture de l'Isère.