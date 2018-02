Alpes-Maritimes, France

La neige est une nouvelle fois annoncée ce mercredi matin dans les Alpes-Maritimes. Dans la matinée entre 5 et 10 centimètres de neige sont attendus par Météo France dans le Haut-Pays Niçois et 15 à 20 centimètres dans les massifs du Mercantour. La préfecture des Alpes-Maritimes conseille de limiter ses déplacements et d'être vigilant au volant. Météo France a émis une vigilance Orange Neige et Verglas de ce mercredi 5h du matin au jeudi 1er mars 7h. Le Var est également placé en vigilance Orange.