Nouvel épisode de pollution aux particules fines en Vaucluse

Le Vaucluse mais aussi le Var et les Bouches-du-Rhône connaissent un nouvel épisode de pollution aux particules fines. Les contrôles anti-pollution vont se multiplier.

Département Vaucluse, France

Pour la deuxième fois en deux semaines, le département du Vaucluse traverse un épisode de pollution de l'air aux particules fines. La procédure "d'information-recommandations" est déclenché, avec une vigilance particulière pour les personnes sensibles. Le préfet va multiplier les contrôles de vitesse, les contrôles anti-pollution des véhicules et s'assurer que les interdictions de brûlage de déchets verts sont respectés.

Capture d'écran du site atmosud.org

Les départements du Var et des Bouches-du-Rhône sont également concernés. Dans la mesure du possible, il est recommandé aux personnes sensibles de limiter les déplacements sur les grands axes routiers aux périodes de pointe et de limiter les activités physiques.