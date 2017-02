Nouvelle-Aquitaine : vers une vignette carbone pour les poids lourds

La Nouvelle-Aquitaine candidate ! En cette période de campagne électorale, il fait toujours bon être candidat à quelque chose. Notre région, elle, voudrait faire partie d'une expérimentation pour taxer les poids lourds. Afin de financer des actions contre les émissions de gaz à effet de serre.

Un peu plus de deux ans après l'abandon définitif de l'écotaxe (en octobre 2014), la région Nouvelle-Aquitaine réfléchit à un nouveau dispositif pour taxer les poids lourds. Lundi, le président du conseil régional, Alain Rousset, a annoncé que la région serait candidate pour une expérimentation dans ce sens. Pour l'instant, le projet est encore assez flou, mais cela devrait prendre la forme d'une "vignette carbone" payante pour les transporteurs. Un moyen de financer notamment le transport par rail, et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Urgent d'agir

Pour Françoise Coutant, la vice-présidente du conseil régional en charge du climat, il devient urgent d'agir contre les émissions des gaz à effet de serre. "Cela faisait partie de nos engagements" explique-t-elle. "Et sachant que le transport est le premier émetteur dans la région, il faut prendre les choses en main" . Pas de détails, pour l'instant, sur ce que serait cette vignette carbone, mais la conseillère régionale annonce déjà que tout sera négocié directement avec les transporteurs, afin d'éviter un fiasco du type de l'écotaxe.

Réticence des transporteurs

Comme le projet n'est pas encore clair, les transporteurs restent prudents. "On verra ce que propose la région", souffle François Cenut, le représentant de la fédération nationale des transports routiers (FNTR) en Limousin. Mais déjà, on sent quelques réticences : "on paie déjà deux cents de plus par litre de gazole pour combler le manque à gagner de l'écotaxe", s'énerve-t-il, "on ne va pas venir chercher les transporteurs tous les deux pour les faire payer!"

Pas de taxe mais des aides

François Cenut est d'accord sur la question des réductions de gaz à effet de serre. "La profession a tout à fait conscience du problème, et nous faisons beaucoup pour réduire nos émissions. Mais on n'est plutôt pour des aides constructives pour accompagner les transporteurs." Car selon lui, les taxes ne fonctionnent pas. "Vous aurez beau taxer les poids lourds autant que vous voudrez, cela n'empêchera pas les enfants d'avoir des bronchiolites".