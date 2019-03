Nouvelle forêt plantée dans le bois de Vincennes

En vous promenant dans le bois de Vincennes, près de la Foire du Trône, vous apercevrez désormais une nouvelle parcelle avec 2000 jeunes arbres. Ils ont été plantés ce samedi matin par 150 Parisiens. La maire de Paris, Anne Hidalgo, est également venue, planter des arbres. Ce projet de forêt urbaine est à l'initiative de la ville de Paris et de l'entreprise Reforest'Action.

Trois arbres plantés par mètre carré

Armés de gant et de pioches, les participants écoutent attentivement les consignes de Vincent Meunier, gestionnaire du bois de Vincennes. "Vous allez participer à une opération de plantation de plants forestiers. Ici, nous avons deux plants : le chêne, le roi du bois de Vincennes, présent historiquement, un plant de deux ans et un plant de merisier, qui est également une essence forestière et qui est un plant d'un an", explique le technicien forestier face aux apprentis jardiniers.

Au total, vingt-trois essences ont été plantées sur cette parcelle de 700 mètres carrés. Chaque petit groupe doit planter trois arbres par mètre carré. Il s'agit de la méthode Miyawaki, du nom d'un biologiste japonais. L'objectif est de favoriser l'apparition d'une forêt dense, à même d'abriter trente fois plus de biodiversité qu'une forêt classique.

Environ 150 personnes ont participé à la plantation de cette forêt urbaine dans le bois de Vincennes. © Radio France

La famille Chézeau est l'une des premières à creuser un trou. Elle habite dans le 12è arrondissement, à côté du bois de Vincennes et vient régulièrement s'y promener. "On trouvait que c'était une bonne initiative de planter notre arbre et de le voir pousser les prochaines années", confie Aurélie, la mère de famille. Son fils Martin, 7 ans, s'applique à côté de ses parents. Il a été sensibilisé à l'environnement.

Je vais planter des arbres parce que si jamais on ne peut pas planter des arbres, il n'y a plus d'oxygène et sans oxygène, on meurt

Martin, apprenti jardinier de 7 ans

Parmi les participants, beaucoup de familles et d'enfants. Sophie est venue avec sa fille, Jil, 12 ans. Elles ont participé à la marche pour le climat, le 15 mars, mais elles voulaient faire quelque chose de plus concret. "C'est une bonne idée de faire cela car c'est mieux pour nous de vivre dans un bel environnement que dans la pollution", explique l'adolescente de 12 ans.

Le résultat sera bientôt visible car les arbres peuvent pousser jusqu'à cinquante centimètres par an.