Alors que l'enquête publique vient de s'ouvrir (le 20 juin dernier), le collectif "vignoble à voir sans modération" et l'association "vents contre air" organisent une matinée d'ateliers et d'échanges, ce samedi 30 juin, à partir de 9h, devant la mairie de Saint Cyr les Colons.

Déjà une centaine d'éoliennes

Il y a déjà plus de cent éoliennes dans tout le sud auxerrois et ils estiment que ça suffit ! Pour Olivier Heimbourger vigneron, membre de l'association "Vents Contre Air", ça devient inacceptable et il faut protéger les vignobles : " Non seulement il y a l'impact visuel mais il y aussi le phénomène de saturation du paysage qui devient cristallisant pour toute la profession viticole. L'accumulation fait que la saturation est complète. le soir il suffit de se promener sur tous les points de vue du département, celui d'Irancy, de Courgis, c'est Roissy Charles de Gaulle avec ses éclairages que l'ont voit tout autour de notre région. c'est vraiment un handicap pour le tourisme. On réclame un moratoire pour nos zones viticoles pour protéger ce trésor que l'on a dans l'Yonne."

La saturation du paysage est complète-Olivier Heimbourger - vigneron

Une opposition qui va au-delà de la commune. Car d'autres projets sont dans les cartons, dans d'autres secteurs viticoles souligne Olivier Heimbourger : "Deux gros syndicats ont adhéré à notre association, plus de quarante cinq domaines d'Irancy et la fédération du chablisien qui regroupe près de sept cents domaines et au delà on a des partenariats avec Saint-Bris, côte d'Auxerre. Nous avons le soutien d'Epineuil, de Coulanges, _c'est tout le monde viticole qui résiste_. C'est comme une digue. Il faut qu'on la garde pour résister aussi derrière à d'autres projets en instruction comme Irancy, Jussy, Préhy."

Le collectif "vignoble à voir sans modération" et l'association "vents contre air" organisent donc des ateliers toute la matinée de ce samedi, à Saint Cyr Les colons. Les habitants du secteur ont jusqu'à la fin du mois de juillet pour participer à l'enquête publique.

Le commissaire enquêteur sera justement en mairie ce samedi matin entre 9h et 12h, mais aussi lundi après midi (de 14h à 18h), le jeudi 12 juillet de 14h à 17h et enfin le vendredi 20 juillet de 14h à 18h.

