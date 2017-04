Nouvelle mobilisation à Kolbsheim contre le GCO

Les anti-GCO, Grand contournement ouest de Strasbourg, se retrouvent ce samedi 29 ainsi que ce dimanche 30 avril dans la "réserve du Bishnoï", à Kolbsheim. C'est le 2ème édition de ce festival dédié à la défense de l'environnement dans la couronne strasbourgeoise.

Les opposants au GCO ne désarment pas. Le grand contournement ouest de Strasbourg doit frôler 22 communes, pour soulager le trafic aux abords de la capitale alsacienne. Les habitants de Vendenheim, Duttlenheim, Ernolsheim, Breuschwickersheim et autres villages concernés par le tracé de cette autoroute à péage se retrouvent tout ce weekend à Kolbsheim, dans la "réserve du Bishnoi", un genre de ZAD, de "zone à défendre", que les militants écologistes et les riverains investissent régulièrement.

Objectif de ce festival des Bishnoïs, renseigner les habitants des villages environnants et les Strasbourgeois sur le projet et remobiliser. Les anti-GCO annoncent par exemple l'inauguration prochaine d'une 8ème cabane sur le tracé, entre Duttlenheim et Duppigheim.

Tout l'équipement du parfait militant anti-GCO © Radio France - Corinne Fugler

Ce weekend, jusqu'à ce dimanche soir 30 avril, les visiteurs peuvent se balader dans les bois de Kolbsheim, sous les arbres, car tous n'ont pas encore été abattus dans le cadre des travaux, et faire la fête. Les militants anti-GCO ont reçu le soutien notamment d'activistes venus de l'autre côté du Rhin, "Stuttgart 21", des opposants au projet gare souterraine à Stuttgart.