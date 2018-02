Il a continué de neiger ce matin sur le sud de la région dans les secteurs de Vire et dans le Pays d'Auge, ainsi que sur le département de l'Orne. Le pays de Falaise s'est réveillé sous un manteau blanc mais les flocons devraient bientôt laisser place à la pluie en début d'après midi et la neige ne devrait refaire son apparition que vendredi. Les cars scolaires n'ont pas circulé dans l'Orne ce matin, décision prise hier par la région, qui décidera en début d'après midi de la conduite à tenir pour demain. Dans le Calvados, pas de consigne générale, mais les transporteurs ont par endroits eu du mal à passer, vers Vire notamment.

Attention si vous devez emprunter l'autoroute ou prendre le train

Méfiez-vous si vous devez prendre l'autoroute, sur l'A13 surtout étant donné les difficultés en Ile-de-France. Il est fortement conseillé de différer ses déplacements, si c'est possible jusqu'en milieu de journée. L'ensemble de l'A13 a été salé ce matin, les poids lourds sont stockés au niveau des péages de Buchelay et d'Heudebouville, des mesures prises pour éviter l'engorgement de la région parisienne. Des difficultés sont à noter également, mais moindres sur l'A84 et l'A88, qui ont elles aussi été salées. Dernier point noir, les trains : entre 30 minutes et 2 heures de retard sur la ligne Paris Cherbourg. La SNCF conseille là aussi de reporter son voyage si possible, sachant qu'un appel à la grève est lancée à la SNCF à compter de 0 h ce soir.