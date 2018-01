Après Carmen, voici Eleanor : les tempêtes se suivent. La Manche fait partie des 48 départements français placés en vigilance orange jusqu'au mercredi 3 janvier 6h (mercredi), pour vents forts, vagues et submersion.

Manche, France

Des vents forts sont attendus dans la nuit de mardi 2 à mercredi 3 janvier avec des rafales de 90 à 110 km/h dans les terres et jusqu’à 110 à 130 km/h sur les côtes de la Manche. Au total, 48 départements ont été placés en alerte orange aux vents violents à cause de la tempête Eleanor.

La dépression va générer de très fortes vagues. Il y a donc également des risques de submersion sur certains zones littorales car ce sont les grandes marées, avec un coefficient de 106 ce mercredi matin.

"On ne sait pas trop ce qu'on fait ce mercredi" - Guillaume Lenoir, pêcheur granvillais

Un nouveau coup de tabac sur nos côtes qui n'est pas sans incidence pour les professions de la mer. En ce qui concerne le trafic maritime, le ferry de la Stena Line, qui assure chaque mercredi la liaison Rosslare-Cherbourg, a été annulé : il reste à l'abri dans son port en Irlande.

Un temps "galère" pour les pêcheurs

Pour les pêcheurs aussi, on scrute l'évolution des conditions météo. Des tempêtes à répétition, ça a un impact sur l'activité. "C'est galère ! ça pêche moins : au moins un tiers de moins", explique le Granvillais Guillaume Lenoir, qui pêche la coquille Saint-Jacques en ce moment au large de Saint-Malo. "On ne sait pas trop ce qu'on fait ce mercredi. On annonce des vents de nord-ouest. C'est le bordel ! Ce n'est pas extraordinaire d'avoir des coups de vent comme ça, mais ça fait longtemps qu'on avait pas eu ça. C'est costaud", ajoute le marin.

La Manche est aussi maintenue en vigilance jaune pour crues.