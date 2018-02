De nouvelles chutes de neige sont attendues en Normandie et Météo France place les départements de la Seine-Maritime, de l'Eure et de l'Orne en vigilance orange "neige-verglas" dans son dernier bulletin ce jeudi.

Normandie, France

L'Orne et l'Eure ont déjà subi un important épisode neigeux cette semaine et ce jeudi, Météo France place ces deux départements, plus la Seine-Maritime, en vigilance orange neige-verglas. De nouvelles chutes de neige sont attendues sur la région dans la nuit de jeudi à vendredi. Les hauteurs de neige seront toutefois moins importantes que celles qu'on a connues mardi et mercredi. Météo France évoque 3 à 7 cm de neige. Sur le littoral seino-marin, les cumuls attendus seraient de l'ordre de 1 à 5 cm. Au total, 27 départements sont concernés par l'alerte orange lancée par les prévisionnistes météo.

Transports scolaires rétablis partout sauf dans une partie de l'Eure

La circulation des cars scolaires ainsi que des lignes régulières et des transports à la demande pour la journée de vendredi 9 février, sera assurée en partie sur l’ensemble des cinq départements normands, à l’exception des cars scolaires desservant le secteur du Vexin Normand dans l’Eure, l'Interco Normandie Sud Eure, Seine Normandie Agglomération. Pour l'agglomération d'Evreux, le secteur de Saint-André-de-l'Eure ne sera pas desservi pour les transports scolaires. Les lignes régulières elles devraient fonctionner normalement. La région Normandie lance malgré tout un appel à la vigilance aux transporteurs et aux autorités organisatrices de transport de proximité. Elles pourront suspendre les dessertes si elles le jugent nécessaire.

Quelques conseils de comportements

Dans ces conditions, quelques conseils pour éviter tout souci :