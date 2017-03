Nouvelles implantations de panneaux solaires en Vaucluse

Le ministère de l'Environnement vient de valider de nouvelles installations de panneaux photovoltaïques. Le Vaucluse est concerné : la ville de Piolenc va accueillir un projet inédit en France : des panneaux solaires flottants.

C'est une première en France : des panneaux solaires flottants vont être installés sur un lac de carrière, sur la commune de Piolenc.

Ces panneaux seront fixés sur des flotteurs, et retenus au fond du bassin par des ancres. Ils couvriront un tiers de la surface du plan d'eau, soit dix-sept hectares. Ils produiront dix-sept mégawatts, ce qui équivaut à la consommation électrique d'une ville de 5.000 habitants, comme Piolenc.

Mais le projet n'est pas uniquement énergétique, c'est un "projet de territoire" global, explique Tristan Urtiz-Berea, de la société Akuo Energy, qui porte le projet :

"Il y a un volet énergie renouvelable, et un volet agricole. On va réimplanter sur le site des paysans qui sont à la recherche de terrains et qui vont travailler en agriculture bio. En fait, on veut contribuer au développement économique et social du territoire."