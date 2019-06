Nouvelles mesures de restrictions d'usage de l'eau dans le Poitou

Le niveau d'alerte d'été est franchi sur le bassin de la Sèvre Niortaise, les sous-bassin de l'Ozon, de l'Auxance et de la Boivre. Conséquence : la préfecture limite les prélèvements d'eau à usage à agricole dès ce lundi et jusqu'à cet automne.

Poitiers, France

Pas assez d'eau dans le Poitou ! Le niveau d'alerte d'été est franchi sur le bassin de la Sèvre Niortaise, les sous-bassin de l'Ozon (Bassin de la Vienne), de l'Auxance et de la Boivre (Bassin du Clain). En conséquence, la préfecture de la Vienne prend de nouveaux arrêtés pour limiter l'usage de l'eau. Dans tous ces secteurs, les prélèvements hebdomadaires destinés à l'irrigation agricole sont donc restreints de 30% dans les cours d'eau et nappes. Mesures valables à compter de lundi (24 juin) et jusqu'au 30 septembre pour ce qui est de l'Ozon. Jusqu'au 31 octobre, pour la Sèvre Niortaise, l'Auxance et la Boivre.