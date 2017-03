Nouvelles mesures pour lutter contre la pollution due aux transports dans les Pays de Savoie

Moins de deux semaines après la venue de Ségolène Royal à Chamonix, le 25 février, le préfet de Haute-Savoie annonce un projet d'arrêté qui renforce les restrictions de circulation des poids-lourds en cas de pollution dans la vallée de l'Arve. Des mesures qui devraient être étendues à la Savoie.

.Le texte de l'arrêté préfectoral de restriction de la circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes les plus polluants est soumis à consultation jusqu'au 27 mars dans les 41 communes de la vallée de l'Arve.

Que prévoit-il ?

Jusqu'à présent les poids-lourds mis en circulation avant 2001 de plus de 7,5 tonnes ne pouvaient plus circuler si la pollution dépassait le seuil d'alerte, soit 80 microgrammes de particules fines par mètre cube et dans la limite de 20 jours d'interdiction par an. Désormais dés que le seuil d'information, soit 50 microgrammes de particules fines par mètre cube, sera dépassé sur deux jours, l'interdiction de circulation sera effective. Et il n'y aura plus de limite de durée sur l'année pour son interdiction. Au-delà des poids-lourds de transit, cette mesure va impacter 30 % de la flotte locale sur les 41 communes de la Vallée de l'Arve. Ce qui fait réagir Environ'Mont blanc qui souhaite des mesures d'accompagnement pour les artisans de la vallée afin qu'ils puissent acquérir des véhicules plus performants. Pour le seul mois de décembre 2016, la vallée de l'Arve a dépassé le seuil d'information pendant trois semaines. Le public peut donner son avis sur cet arrêté qui est mis en consultation jusqu'au 27 mars.

Le contenu du nouvel arrêté préfectoral pour la vallée de l'Arve

Le 25 février dernier, la ministre de l'Environnement avait toutefois précisé que ces restrictions concerneraient aussi la Savoie . Un nouveau dispositif régional est en effet prévu d'ici avril 2017. Tout cela est précisé par la Direction Régionale de l'Environnement, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes dans une note d'information.

Que prévoit la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour la Savoie ?

L'arrêté du préfet de Haute-Savoie anticipe en fait des évolutions prévues pour avril prochain, indique la note de la Dreal. Depuis 2014, les restrictions en cas de pollution concernaient de la même manière la vallée de l'Arve, la Tarentaise, la Maurienne et les zones urbaines des Pays de Savoie. Les nouvelles restrictions seront donc étendues à la Savoie dès avril prochain. La Dreal prévoit aussi à partir de juillet prochain, l'interdiction définitive des poids-lourds mis en circulation avant 1996, les Euro 2, au tunnel du Fréjus. La ministre de l'Environnement va plus loin : elle annonce avoir saisi la Commission Inter-Gouvernementale franco-italienne des tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus pour interdire définitivement les poids-lourds mis en circulation avant 2001, les euro 3, aux deux tunnels. Les élus savoyards seront consultés d'ici la fin mars sur ce nouveau dispositif avant la publication de l'arrêté préfectoral.