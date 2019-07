Nouvelles restrictions d'eau dans la Loire, tout le département passe en alerte sécheresse

La préfecture de la Loire renforce, ce jeudi, les restrictions d'eau dans l'ensemble du département. Les Monts du Forez sont en situation de crise. Les zones des Monts du Lyonnais et du Fleuve Loire amont sont placées en alerte renforcée.

Loire, France

Les chaleurs caniculaires et le déficit de pluie ont encore aggravé la sécheresse dans le département de la Loire. Le niveau des cours d'eau a nettement baissé. Par endroits, certains sont à sec.

Ce jeudi, la préfecture de la Loire renforce donc les restrictions d'usage de l'eau et, cette fois, l'ensemble du département est concerné. Les zones les plus touchées sont les Monts du Forez qui passent en situation de crise. Mais aussi les zones des Monts du Lyonnais et du Fleuve Loire amont (y compris sa nappe d’accompagnement) désormais en alerte renforcée. Le reste du département est placé en alerte.

Des restrictions d'eau différentes selon les niveaux d'alerte

Tous ces niveaux d'alerte impliquent des restrictions d'eau plus ou moins sévères. Le prélèvement dans les cours d’eau (bief, pompage) ou dans les nappes pour le remplissage des plans d’eau est interdit.

Usage surveillé pour les agriculteurs et industriels

Pour les productions agricoles, l’irrigation est soumise à des restrictions voire des interdictions en fonction des cultures concernées et des matériels utilisés. Concernant les entreprises, seuls les prélèvements indispensables à la fabrication industrielle sont autorisés (et limités aux obligations de sécurité et salubrité en crise).

La préfecture de la Loire prévient que "les services de contrôle seront vigilants [...] pour s’assurer du respect des règlements et des arrêtés préfectoraux individuels d’autorisation ou déclaration de prélèvement."

