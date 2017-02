Nucléaire : EDF trop optimiste sur le coût du démantèlement des centrales

Selon un rapport parlementaire publié ce mercredi, EDF n'a pas assez anticipé la difficulté technique du démantèlement des centrales nucléaires, ni son coût.

Le démantèlement des centrales nucléaires françaises sera plus long, plus difficile et surtout plus coûteux que ce que laisse entendre EDF, selon un rapport parlementaire publié ce mercredi. Rédigé par la mission d'information de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, il pointe l'excès d'optimisme l'électricien.

Trois moins cher qu'à l'étranger

EDF sous-estimerait le coût de la déconstruction des centrales nucléaires, selon le rapport. "Les exploitants européens provisionnent généralement entre 900 millions et 1,3 milliard d'euros par réacteur à démanteler quand EDF ne provisionne que 350 millions environ par tranche", peut-on lire. Un montant qui s'explique par la méthode de calcul : EDF ne prend pas en compte toutes les opérations, comme le transport des déchets, les taxes et assurances, la remise en état des sols contaminés ou l'impact social du démantèlement.

Le pari de la prolongation de la vie des centrales nucléaires

Selon le rapport parlementaire, l'électricien français n'a visiblement pas assez d'argent de côté pour faire face à la dépense à venir. C'est pourquoi EDF voudrait prolonger la durée de vie de ces centrales de 50 à 60 ans. Actuellement, la plus vieille centrale du parc nucléaire français, celle de Fessenheim n'en est pas encore au stade du démantèlement. EDF a ouvert la voie à sa fermeture lors de son dernier conseil d'administration.