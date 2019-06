Nuit chaude à Saint Léger la Montagne : près de 27 °C jeudi au petit matin !

C'est le record des minimales les plus chaudes ce jeudi matin en Limousin : il faisait 26,6 °C au lever du jour à Saint Léger La Montagne, alors que la commune enregistrait mercredi la température la moins élevée du Limousin. A Limoges-centre, la température n'était "que" de 19,3 °C au petit matin.

Limousin, France

Saint Léger la Montagne a marqué un double record en quelques heures : à la fois commune la plus "fraîche" et la plus chaude du Limousin. Ce jeudi matin, au lever du jour, la température minimale était en effet de 26,6°C dans cette commune des Monts d'Ambazac alors qu'il n'y a fait "que" 34°C mercredi après-midi. C'était la température la moins élevée de nos départements.

A l'inverse, en Corrèze, le thermomètre a atteint 39,1°C hier mercredi à Argentat pour descendre ensuite jusqu'à 15°C cette nuit !

"Ces amplitudes s'expliquent par des questions d'altitude et de forme du relief" précise Météo-France Limoges-Bellegarde.

Ce jeudi est la journée la plus chaude de la semaine

Les températures vont atteindre des sommets en Limousin ce jeudi, qui sera la journée la plus chaude de la semaine. Il fera 40°C à 42°C à Limoges, Brive et notamment à Argentat qui est attendue pour être la commune la plus chaude du Limousin aujourd'hui.