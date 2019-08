Nuit de la chauve-souris ce mercredi soir au parc naturel régional de la montagne de Reims

Pourcy, France

La montagne de Reims regorge de chauve-souris. Il y a 16 espèces différentes sur les 24 présentes en Champagne-Ardenne. Le parc naturel régional de la montagne de Reims organise ce mercredi soir une soirée pour observer ces espèces protégées. C'est à Pourcy, à l'occasion de la nuit internationale des chauves-souris. L'occasion de découvrir les derniers résultats d'une étude sur ces mammifères nocturnes et de partir à leur recherche.

Les agents du parc ont cherché des gîtes d'été, là où les femelles mettent bas, et ils ont découvert une colonie de 300 chauves-souris. "C'est une première", dit Eva Poilvé, responsable du pôle milieu naturel au sein du parc : "on n'avait jamais fait cette étude et on était très content du résultat. Ca va nous permettre de suivre l'évolution des effectifs".

La visite de trois heures est gratuite. Rendez-vous à la maison du parc à Pourcy à 20h30. Prévoyez des vêtements chauds et des lampes torches.

Une autre nuit de la chauve-souris sera organisée samedi à Val-de-Vesle, entre Reims et Mourmelon-le-Grand.