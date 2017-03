Objectif biodiversité pour les aéroports d'Ajaccio et Bastia

Créée en 2015 l’association Hop ! Biodiversité a pour but d’évaluer et de valoriser la biodiversité, et de promouvoir une meilleure gestion des espaces naturels, tout en prenant en compte les contraintes des exploitations, en particulier celles liées à la sécurité aérienne.

L’aéroport, en plus de son rôle d’infrastructure de transport est une zone close, protégée des actions humaine où la nature est souvent très préservée.

Ainsi à Bastia et Ajaccio de nombreuses espèces végétales et animales ont été recensées. Sur celui d’Ajaccio on retrouve bien sûr, l’hélix de corse, escargot endémique en voie d’extinction, mais également l’œdicnème criard, un oiseau rare dont un couple au moins niche sur la zone aéroportuaire ou encore sept différentes espèces de chauve-souris. Des très nombreux insectes pollinisateurs, des papillons et pas moins de soixante-dix espèces d’oiseau vivent ou passent régulièrement dans la zone.

70 espèces d'oiseaux ont été recensées sur l'aéroport d'Ajaccio - Roland Seitre

La flore est également abondante, avec une particularité à l’aéroport Napoléon Bonaparte, la présence de très nombreuses orchidées.

La prairie est l'un des milieux naturels les plus menacés d'Europe - Roland Seitre

l'aéroport d'Ajaccio compte 120 hectares d'espaces verts - Roland Seitre

Le travail des scientifiques, au-delà du recensement, consistera à protéger cet écosystème, à le développer mais également à lutter contre le risque aviaire. En 2016 dix-sept « bird-impact » ont eu lieu à Ajaccio, dont onze de nuit. Des collisions avion-oiseau sans conséquence mais qui sont la hantise des pilotes. En étudiant mieux les espèces présentes sur les zones aéroportuaires, certaines précautions pourraient être prise afin limiter les risques de collision de ce genre