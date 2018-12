Objectif "Zéro déchet" pour la rue de Paradis à Paris (Xe)

Un an top chrono pour réduire à zéro le nombre de ses déchets. Voilà le défi que lancent la mairie du Xème arrondissement et l'association Zéro Waste Paris aux commerçants, riverains et entreprise de la rue de Paradis. Une opération plutôt bien accueillie mais qui suscite quelques questions.

Paris, France

Depuis quelques années, les restaurants végans et les magasins bios ont poussé comme des champignons dans la rue de Paradis, situé dans le Xème arrondissement de Paris. L'endroit idéal pour lancer le défi"Zéro déchet" aux habitants, commerçants et entreprises de cette artère, et en faire une sorte de laboratoire.

Sur le fond : pourquoi pas ?

L'initiative, facultative, est d'ailleurs globalement bien accueillie. Karine, une riveraine, se dit "très contente que cela se passe dans [sa rue]. Parce que je ne sais pas forcément quoi faire pour réduire [mes déchets]". Du côté des commerçants, on salue aussi l'opération. Christophe Becker, gérant de restaurant, admet qu'"il faut que tout le monde fasse des petits gestes pour le futur, notamment au niveau du recyclage des déchets".

"C'est encore très flou"- Benjamin Cam, restaurateur

Mais sur l'application, en revanche, certains sont tout de même très perplexes et attendent de voir. "On ne sait pas trop encore, c'est très flou", regrette Benjamin Cam, un autre restaurateur. Ce gérant s'interroge notamment sur la suppression des barquettes en plastique. "Il faut savoir que c'est le restaurateur qui est responsable de tout ce qui rentre et qui sort du restaurant. Si vous venez avec votre propre popote dans le restaurant, imaginez qu'elle ne soit pas lavée depuis quatre jours, je vous mets la nourriture dedans et que vous tombez malade : je suis responsable."

Des composteurs bientôt mis à disposition

Qu'en est-il de la participation de la Ville ? "Pour chaque catégorie, on va développer un certain nombre d'actions. Ce seront des actions à la fois de pédagogie pure, comme par exemple pour le tri, de la fourniture de matériel type composteurs ou récupérateurs de bio-déchets. Pour chacun, il s'agira de faire un diagnostic de ce qu'ils produisent comme déchets et de travailler dessus", répond la maire du Xème arrondissement Alexandra Cordebar.

Benjamin Cam, restaurateur de la rue de Paradis. © Radio France - Marie Roussel

Quant à l'association Zero Waste Paris, organisateur phare de cette action, l'idée est avant tout de faire de la sensibilisation. A travers des conférences, des ateliers, des balades et des visites, le but "est de transmettre tout le savoir et toutes les connaissances afin d'aider tous les acteurs de la rue à se lancer avec leur propre volonté et leur propre envie", détaille Loukia Bana chargée du projet.

L'objectif à terme est de réduire d'au moins 10% les déchets dans les bennes de collecte de la rue de Paradis, et de généraliser ces bonnes pratiques à toute la ville de Paris.