La France a pris un sérieux retard dans la transition énergétique, selon un rapport du Conseil économique social et environnemental qui sera voté par ses membres mercredi.

La trajectoire de la France pour atteindre les objectifs de la loi sur la transition énergétique "n'est pas la bonne", estime le Conseil économique, social et environnemental (Cese), dans un avis consulté mercredi par l'AFP. Celui-ci doit être officiellement approuvé par ses membres mercredi après-midi. Il met en lumière des objectifs "loin d'être atteints" et des moyens "insuffisants".

Du retard sur tous les fronts

Rénovation des bâtiments, réduction des émissions de carbone dans les transports, développement des énergies renouvelables, tous les chantiers ont pris du retard. La loi sur la transition énergétique, votée en 2015, prévoit notamment la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 et 32% d'énergies renouvelables dans la consommation (40% de la production) en 2030. "

Avec les mesures qui existent aujourd'hui, ce n'est pas possible d'atteindre les objectifs" - la rapporteure du rapport du Cese, Madeleine Charru

"Jungle d'outils" de financement pour le consommateur

Concernant le plan de rénovation, qui prévoyait 500.000 logements rénovés par an, le suivi est "insuffisant" et "l'Etat ne s'est pas franchement donné les moyens", a accusé le rapporteur Guillaume Duval, son homologue Madeleine Charru fustigeant la "jungle d'outils" de financement qui perd le consommateur.

Le Cese se réjouit néanmoins de l'implication des territoires dans la transition énergétique mais redoute "les efforts supplémentaires importants à réaliser par ces collectivités au cours des prochaines années, notamment en matière d'investissement". Pour combler le retard pris, l'assemblée consultative formule plusieurs demandes : l'élaboration d'une feuille de route précise pour toutes les filières de production d'énergie, en particulier pour le nucléaire, une meilleure prise en compte de l'alimentation (un levier de réduction des émissions de gaz à effet de serre "complètement ignoré" selon le Cese), ainsi que des incitations financières plus conséquentes et plus stables.

Le gouvernement est actuellement en train d'élaborer la deuxième phase d'action, pour définir la trajectoire à suivre pour les années 2019-2023, puis des orientations à horizon 2028.