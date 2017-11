Octobre 2017 quatrième mois d'octobre le plus sec en Haute-Garonne

Le mois d'octobre 2017 a été le quatrième mois d'octobre le plus sec depuis que les relevés météo existent en Haute-Garonne. Il se classe aussi parmi les dix plus chauds.

Le mois d'octobre 2017 restera comme l'un des plus secs connus Haute-Garonne depuis que les relevés de Météo France existent. Sur la plaine toulousaine, il n'est tombé que 12 litres d'eau au mètre carré soit un déficit de 80% par rapport à la normale en cette saison. Au pied des Pyrénées habituellement arrosées en cette période de l'année, on a relevé que 21 litres dans le Comminges et 23 litres dans le Luchonnais, soit un déficit de 70% . En France le déficit pluviométrique pour ce mois d'octobre a été de 60%.

Sec et chaud

Avec 197 heures d'ensoleillement, octobre 2017 a connu 52 heures de plus qu'un mois d'octobre normal. Conséquence, des températures supérieures de 1.5° à la moyenne avec un pic de chaleur en fin de mois, notamment le 26 octobre avec 29° relevés à Saint Gaudens et 28.2 à Toulouse, du jamais vu aussi tardivement. S'il se classe parmi les dix mois d'octobre les plus chauds, octobre 2017 reste loin toutefois des records de 2001 et 2014.