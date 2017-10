Météo : un mois d'octobre doux et sec en Sarthe

Octobre 2017 est le septième mois d'octobre le plus chaud depuis que Météo France fait des relevés, c'est à dire depuis 1945. Les températures minimales comme maximales sont nettement au dessus des moyennes saisonnières. Cette douceur s'accompagne de faibles précipitations.

Les relevés de Météo France le confirment: le mois d'octobre 2017 est particulièrement doux en Sarthe. Les températures minimales enregistrées sont de 8,5°C à 9°C degrés en moyenne selon les secteurs du département, soit un degré et demi de plus que les normales saisonnières. Et l'écart est encore plus grand pour les températures maximales, précise Laurent Belsoeur, prévisionniste à Météo France, à Angers: "la norme en Sarthe est aux alentours de 17°C. Là, nous sommes à 18°C - 19°C: deux degrés au dessus". La journée la plus chaude est le lundi 16 octobre. Météo France a relevé 25,3°C au Mans et 22°C à Rouéssé-Vassé, près de Sillé-le-Guillaume, commune réputée pour être assez fraîche.

Toujours aussi peu de pluie

Cette douceur automnale s'accompagne de faibles précipitations. "Normalement on doit s'attendre à avoir, selon les points du département, entre 70 et 85 millimètres de pluie", indique Laurent Belsoeur de Météo France. "Là on n'a relevé que 18 millimètres à Sablé et 24 millimètres au Mans. C'est vraiment très peu". Ce bilan est à peu de chose près le même que l'an dernier à la même époque. Autrement dit le deuxième mois d'octobre consécutif avec un gros manque de pluie, alors que l'année est déjà déficitaire en précipitations.