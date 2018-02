Loiret, France

"Les neiges resteront d'intensité faible durant la nuit en gagnant progressivement l'ensemble de la région Centre" note Météo France dans son bilan. Mardi matin, une couche de neige de 2 à 4 centimètres devrait recouvrir le sol un peu partout. Une épaisseur "un peu plus marquée" est attendue dans l'Indre, le Cher et le Loiret, où l'on peut s'attendre localement à 7 centimètres de neige.

Pas de ramassage scolaire dans le Loiret

Après consultation de Météo France, des services départementaux des routes et des services de l’État, la Région Centre-Val de Loire a pris la décision de suspendre l’ensemble des circuits de ramassage scolaire pour le mardi 6 février 2018 dans les six départements de la région Centre-Val de Loire (Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Indre, Cher, Loiret), compte-tenu des prévisions météorologiques pour la nuit du 5 au 6 février et la journée de mardi 6 février. Le Loiret est finalement concerné, les prévisions ont été revues ce lundi soir à 20h30.

Des places d'hébergement supplémentaires

Le Loiret est désormais en vigilance « Grand froid ». Les associations d'hébergement d'urgence sont mobilisées pour accueillir les personnes en situation de précarité. Ce plan permet d'ouvrir des places d'hébergement supplémentaires. 30 places de plus ont finalement été trouvées ce lundi soir. Une commune de l'agglomération d'Orléans prête des locaux, mais la préfecture ne souhaite pas donner le nom. A croire que c'est honteux de dire qu'on vient en aide à des sans-abris ! Hier matin, sur France Bleu Orléans, Jean-Noël Guillaume, le directeur d'Imanis Loiret, qui gère le 115, avait lancé un cri du coeur pour que de nouveaux lieux d'hébergement soient ouverts en urgence dans le département. En moyenne, chaque nuit dans le Loiret, 30 à 40 personnes qui appellent le 115 dorment dans la rue, faute de solutions. Et encore, il y a déjà une sur-occupation des places d'hébergement actuellement.