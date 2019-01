Offensive hivernale en Côte-d’Or : à Sombernon, on a l’habitude

La Côte-d'Or est en vigilance jaune neige et verglas depuis ce dimanche matin et jusqu'à lundi midi. Hier matin, après un épisode verglacé, des averses de neige ont recouvert le département d'un mince manteau blanc. Pas de quoi effrayer les habitants de Sombernon.

Sombernon, France

Les températures vont être froides ces prochains jours, et négatives la nuit, jusqu’à -6°. La Côte-d'Or a été placée hier en vigilance jaune neige et verglas jusqu'à midi ce lundi 21 janvier. Ce dimanche, des averses de neige sont tombées sur le département, sans pour autant donner des épaisseurs importantes. Comme à Sombernon, où trois centimètres de neige bien collante avaient recouvert les chaussées.

Plusieurs passages de chasse-neige

Mais Olivier Brenier, agent technique de la commune, a rapidement dégagé les rues à l'aide d'un tracteur équipé d'une lame chasse-neige et d'une saleuse. Il a dû effectuer plusieurs passages : « j’ai commencé à 6 heures parce qu’il y avait comme une pluie verglaçante, donc j’ai fait un premier salage. Ensuite à 8 heures la neige a commencé. On a pas mal de pentes sur la commune. On les déneige afin que les habitants ne soient pas bloqués ». Dans la commune, les chaussées ont été bien dégagéee, mais sur le trajet qu’il vient d’emprunter, un touriste de passage s’est fait quelques frayeurs : « ça a beaucoup glissé. Mais bon, ça va, on y va doucement ». Prévoyant, il a même des chaînes dans son coffre au cas où.

Olivier Brenier au volant de son engin de déneigement © Radio France - Jacky Page

Les Sombernonais, eux, sont rôdés, et ce ne sont pas quelques flocons qui vont les empêcher de se déplacer. Eric, lui, n’a même pas de pneus neige : « quand je suis arrivé ici il y a 25 ans, je ne savais pas ce que c’était que la neige, ou presque. Donc maintenant, je suis bien habitué. Je n’ai jamais mis ni de pneus neige ni de pneus contact sur toutes mes voitures, et je n’ai jamais eu d’accident. Le tout, c’est de faire attention et de ne pas rouler vite ».

La campagne enneigée autour de Sombernon © Radio France - Jacky Page

Bernard Mercuzot, correspondant météo de France Bleu Bourgogne à Sombernon le confirme : ici, on a l'habitude : « c’est l’idéal pour la neige, avec l’altitude, on est à 585 mètres, on y a droit régulièrement ».