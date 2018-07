Onze départements du sud-ouest de la France ont été placés en vigilance orange aux orages par Météo France, dimanche matin et ce jusqu'à mardi 2 heures du matin. Le département du Rhône est toujours placé en vigilance orange canicule.

Des orages dès 18 heures dimanche

Les départements placés en vigilance orange aux orages sont la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Dordogne, le Gers, la Gironde, la Haute-Vienne, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et la Vienne.

Les orages devraient commencer vers 18 heures dimanche et risques d'être accompagnés de "pluies intenses, donnant localement 30 mm en moins d'une heure et 40 à 60 mm en 3 heures", de "fortes chutes de grêle locales" et de "rafales de vent atteignant généralement 80/100 km/h et localement 110/120 km/h", précise un communiqué de Météo France.

"Après une journée dominicale très chaude, avec des températures maximales atteignant souvent 32/34°C dans l'intérieur, de nouveaux orages abordent en fin d'après-midi le Pays Basque. Ils s'organisent en un vaste système qui progresse en soirée et dans la nuit vers le nord et le nord-est, atteignant en milieu de nuit les départements de l'ex-Poitou-Charentes avant de s'évacuer en fin de nuit vers les Pays de Loire", prévoit l'organisme.