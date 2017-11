Opération de comptage des grues en cours en Berry

Les grues sont de retour ! Depuis une quinzaine de jours, on peut les observer dans le ciel berrichon. Vous les avez vu passer ? Participez à l'opération pour les recenser !

Avec leurs cris si caractéristiques, impossible de les louper : les grues sont de retour en Berry ! Depuis fin octobre, elles traversent nos départements de l'Indre et du Cher, en provenance d'Europe du nord, direction le sud de la France, voire l'Espagne. Certaines compagnies d'oiseaux choisissent depuis une quinzaine d'années de passer l'hiver en Brenne. C'est un phénomène assez récent. "Elles s'installent dans les chaumes de maïs ou de blé et y trouvent la quantité de nourriture nécessaire pour passer l'hiver" explique Thomas Chatton, ornithologue au sein d'Indre Nature.

Une population en hausse

"Depuis que les grues sont protégées, on constate une forte hausse de la population, s'enthousiasme Thomas Chatton. En quelques années, on est passé de 75.000 individus à plus de 400.000 passés par la France l'an dernier..."

Pour mieux comprendre leur habitudes et mieux évaluer leur population, Indre Nature, la LPO et Nature 18 demandent à tous les Berrichons qui observent des grues de se prêter à un petit comptage.

"Il suffit de noter le nombre d'oiseaux observés, le lieu et la date et de se connecter sur nos sites. Là, on peut renseigner précisément ces données, détaille Sébastien Brunet, chargé de mission biodiversité pour Nature 18. Des données qui permettent également de mieux gérer l'aménagement du territoire. "Le but c'est aussi que chaque personne puisse identifier quand on constate des mortalités sous les lignes haute tension. Cela permet de cibler les zones dangereuses et de travailler ensuite avec RTE pour l'installation de perchoirs, de spirales autours de lignes ou encore dans certains cas d'envisager l'enfouissement de lignes". Une meilleure localisation des couloirs empruntés par les grues peut aussi permettre aux associations d'émettre des avis précis lors de projets d'installation d'éoliennes par exemple.

Le saviez vous ? 3 choses que vous ignoriez peut-être à propos des grues !